Las lluvias descargan con una intensidad torrencial en Carcaixent (Valencia): 100 l/m2 en una hora

Las fuertes lluvias provocadas por la dana Alice han descargado con una intensidad torrencial la tarde de este sábado en Carcaixent (Valencia). El municipio ha registrado 100 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora, según ha indicado la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), sobre las 17.51 horas, en un mensaje en sus redes sociales.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meterología (Aemet) ha indicado que en estos momentos se registran chubascos de intensidad "muy fuerte" o "torrencial" en una zona "muy reducida" de la Ribera Alta, entre Alzira y Carcaixent. "No hay tormenta, pero el núcleo está estático en la zona de Carcaixent", ha apuntado.

Este núcleo de precipitación estático también afecta a Alzira, pero con "menos intensidad", ha precisado el organismo de meteorología, al tiempo que ha recalcado que "en zonas próximas no llueve". "Afecta a una zona reducida de la Ribera Alta", ha subrayado.

Asimismo, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha resaltado que la dana Alice está dejando lluvias intensas y persistentes con acumulados de precipitaciones importantes que "provocan el estancamiento de agua y reduce la capacidad de evacuación".

Por ello, ha subrayado la importancia de evitar la utilización del coche y los desplazamientos por carretera; así como, si fuera necesario su uso, evitar los pasos subterráneos y puentes.

INCIDENCIAS

Respecto a los servicios realizados por bomberos, Emergencias ha señalado, alrededor de las 17.00 horas, que el Consorcio Provincial de Valencia ha reportado un total de 25 incidencias, entre las que destacan cinco rescates por lluvias, dos derrumbamientos, ocho achiques y caídas de árboles y cascotes.

También los bomberos de València han informado de que, desde las 07.00 horas, han atendido en la ciudad un total de 17 servicios relacionados con las lluvias referidos a la caída de árboles, saneamientos, achiques y encharcamientos.

En la provincia de Castellón, los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos han actuado en servicios de achiques y desprendimiento de fachada en Burriana, y una caída de árbol en Almassora.

Los bomberos del Consorcio Provincial de Alicante han intervenido en las últimas horas en la retirada de árboles.