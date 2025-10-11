Agencias

Las estadounidenses Coco Gauff y Jessica Pegula se enfrentarán por el título en Wuhan

Por Newsroom Infobae

Guardar

Las estadounidenses Coco Gauff y Jessica Pegula se enfrentarán en la final del torneo de Wuhan (China), de categoría WTA 1.000 y disputado sobre pista dura, después de imponerse este sábado en semifinales a la italiana Jasmine Paolini (6-4, 6-3) y a la número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka (2-6, 6-4, 7-6(2)), respectivamente.

Sabalenka, campeona de las tres últimas ediciones del certamen chino (2018, 2019 y 2024) y con una racha de victorias de 20-0 en el torneo, se adjudicó el primer set ante Pegula, que igualó en la segunda manga. En el tercer parcial, la norteamericana parecía quedar contra las cuerdas con un marcador adverso de 5-2, pero ganó los cuatro siguientes juegos.

La bielorrusa rompió el siguiente saque de Pegula, desarticulando dos bolas de partido de su adversaria, y forzó el 'tie-break' definitivo, donde la número seis del ranking WTA se mostró más sólida para cerrar el partido tras dos horas y 19 minutos.

En el otro duelo de semifinales, Gauff, tercera raqueta mundial, eliminó en una hora y 22 minutos a Paolini, número ocho del mundo, en un encuentro errático en el que se produjeron hasta doce 'breaks'.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un tiroteo tras un partido de fútbol americano deja al menos cuatro muertos y 12 heridos en Misisipi

Infobae

Felipe VI inaugurará el miércoles el X Congreso de la Lengua Española (CILE) en Arequipa (Perú)

Felipe VI inaugurará el miércoles

Vacherot doblega a un renqueante Djokovic y jugará ante su primo Rinderknech la final en Shanghái

Vacherot doblega a un renqueante

Biden comienza cinco semanas de radioterapia y tratamiento hormonal para combatir su cáncer de próstata

Biden comienza cinco semanas de

Un muerto en un nuevo ataque de un dron israelí en el sur de Líbano

Un muerto en un nuevo