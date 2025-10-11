Agencias

Las comarcas del Montsià y Baix Ebre (Tarragona) en peligro alto por lluvia este sábado

Por Newsroom Infobae

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha situado a las comarcas del Montsià y Baix Ebre (Tarragona) en peligro alto por intensidad de lluvia este sábado.

Se espera que se puedan superar los 40 litros de agua por metro cuadrado en 30 minutos por la intensidad de las precipitaciones a partir de mediodía, ha informado Meteocat en un apunte en X recogido por Europa Press.

Además, el aviso de peligro es de nivel moderado en otras cuatro comarcas de Tarragona: Baix Camp, Priorat, Ribera d'Ebre y Terra Alta y se mantiene activo el plan Inuncat.

