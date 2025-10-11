Agencias

La Sub-21 jugará ante San Marino el 14 de noviembre en Lugo

Por Newsroom Infobae

Guardar

La selección española Sub-21 jugará el próximo viernes 14 de noviembre en el Estadio Anxo Carro de Lugo contra San Marino el cuarto partido de la fase de clasificación para el Europeo de la categoría de 2027, ha confirmado este sábado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

De esta manera, el combinado de David Gordo, que acumula dos victorias después de las dos primeras jornadas de esta fase de clasificación, disputará el segundo encuentro oficial de su historia en la casa del Club Deportivo Lugo.

En la primera ocasión, el 5 de septiembre de 2011, 'La Rojita' se impuso a Georgia (2-0) con dos tantos de Sergio Canales. El Anxo Carro, inaugurado en 1974, tiene una capacidad de 5.400 espectadores.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La tauromaquia está "más viva y más sana que nunca", espeta Novillo tras la inauguración de la estatua de 'Antoñete'

La tauromaquia está "más viva

Bárbara Rey evita desvelar qué le ha ocurrido con su pareja de baile

Bárbara Rey evita desvelar qué

Presentada una denuncia por una agresión sexual en Valdespartera

Presentada una denuncia por una

El partido conservador de Los Republicanos se niega a participar en el segundo gobierno de Lecornu

El partido conservador de Los

El jefe del CENTCOM visita Gaza en plenos preparativos de la misión de observación de EEUU del alto el fuego

El jefe del CENTCOM visita