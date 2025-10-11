La Sub-21 jugará ante San Marino el 14 de noviembre en Lugo

La selección española Sub-21 jugará el próximo viernes 14 de noviembre en el Estadio Anxo Carro de Lugo contra San Marino el cuarto partido de la fase de clasificación para el Europeo de la categoría de 2027, ha confirmado este sábado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

De esta manera, el combinado de David Gordo, que acumula dos victorias después de las dos primeras jornadas de esta fase de clasificación, disputará el segundo encuentro oficial de su historia en la casa del Club Deportivo Lugo.

En la primera ocasión, el 5 de septiembre de 2011, 'La Rojita' se impuso a Georgia (2-0) con dos tantos de Sergio Canales. El Anxo Carro, inaugurado en 1974, tiene una capacidad de 5.400 espectadores.