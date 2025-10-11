Agencias

España sufre un cruel y polémico adiós al Mundial Sub-20

Por Newsroom Infobae

La selección española masculina Sub-20 perdió (2-3) contra Colombia este sábado en cuartos de final del Mundial de la categoría que se está disputando en Chile, un partido lleno de ocasiones que sonrió a los sudamericanos en los últimos minutos.

España empezó por debajo en el Estadio Fiscal de Talca pero logró ponerse 2-1 con los goles de Rayane Belaid y Jan Virgili. Sin embargo, Neiser Villarreal culminó un 'hat-trick' en el segundo tiempo, el 2-3 en el minuto 89, que eliminó a los de Paco Gallardo.

El adiós fue doloroso y polémico, porque la selección española se quedó sin un penalti a Rayane Belaid señalado en el descuento por la revisión del colegiado, que entendió que la falta era fuera del área. La última alternativa de un partido loco se le esfumó a una España que ganó este Mundial por primera y última vez en 1999.

EuropaPress

