El partido conservador de Los Republicanos se niega a participar en el segundo gobierno de Lecornu

El conservador partido francés de Los Republicanos ha anunciado este sábado su rechazo a participar en el segundo gobierno que prepara el primer ministro Sébastien Lecornu, un cargo que ha asumido por segunda vez en cinco días tras presentar el lunes su dimisión, en medio de una grave crisis de estancamiento político en el país.

Lecornu ha acabado de nuevo como primer ministro en un intento para conseguir la esencial aprobación de los presupuestos para el 31 de diciembre entre quejas de los partidos políticos, completamente hastiados. La dimisión inicial de Lecornu del pasado lunes representó la cuarta baja en apenas un año, tras la de Gabriel Attal en septiembre de 2024, la de Michel Barnier en diciembre de ese mismo año y la de François Bayrou hace menos de un mes.

En un comunicado, la oficina política de Los Republicanos, teóricamente uno de los más próximos al presidente francés, Emmanuel Macron, reitera su respaldo al mandatario pero reniega de los vaivenes que están sacudiendo la política francesa.

"El Buró Político Republicano reafirma la necesidad de dotar a Francia de un presupuesto: por ello, los republicanos asumirán su responsabilidad y no serán los artífices del caos", hace saber el partido en su cuenta de X.

A pesar de que declaran su respaldo al Gobierno, "texto por texto", el partido que lidera el ministro del Interior, Bruno Retailleau, percibe que no existen ni las condiciones ni la confianza para que participen en el gobierno "en esta etapa", concluyen en una resolución aprobada "por amplia mayoría" después de que algunos de sus diputados expresaran abiertamente sus dudas sobre la situación.