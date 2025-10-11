El jefe del CENTCOM visita Gaza en plenos preparativos de la misión de observación de EEUU del alto el fuego

El comandante del Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM), el almirante Brad Cooper, ha visitado este sábado zonas de la Franja de Gaza ocupadas por el Ejército israelí para verificar la retirada parcial de Israel y como parte de los preparativos para el establecimiento de la misión de observación liderada por Estados Unidos para supervisar la evolución del alto el fuego entre Israel y Hamás que comenzó el pasado viernes.

"Acabo de regresar de una visita al interior de Gaza para informar sobre nuestros planes para establecer el Centro de Coordinación Cívico-Militar del CENTCOM", ha explicado el comandante en la cuenta del mando en la red social X.

Según Fox News, el almirante Cooper ha visitado las posiciones israelíes acompañado del enviado especial de Trump, Steve Witkoff para confirmar la retirada parcial de los militares israelíes, condición indispensable para garantizar la inminente liberación de rehenes israelíes por parte de Hamás, a cambio de cientos de palestinos en cárceles de Israel.

Este centro se encargará de "sincronizar las actividades" para estabilizar la situación en la Franja y para vigilar el desarrollo de un alto el fuego que pretende servir de piedra de toque para el proceso de paz planteado por la Administración Trump.

De hecho, esta pasada madrugada, fuentes militares norteamericanas confirmaron a ABC News el despliegue en Israel de unos 200 efectivos que conformarán la columna vertebral de esta iniciativa, acompañada de una posible misión internacional -- con la participación de países como Qatar o Turquía -- sobre el terreno para garantizar el cumplimiento del proceso.

"Los hijos e hijas de Estados Unidos en uniforme están respondiendo al llamado para lograr la paz en Oriente Próximo, como apoyo a la dirección del Comandante en Jefe", en referencia al presidente de EEUU, Donald Trump, "en este momento histórico".

Como ya ha anticipado la Casa Blanca, el almirante ha asegurado que en ningún modo Estados Unidos desplegará tropas en interior de territorio gazatí.