Agencias

El 29% de los ciudadanos identifican los conflictos internacionales como factor de malestar emocional, según Cruz Roja

Por Newsroom Infobae

Guardar

El 28,8% de los ciudadanos identifican los conflictos internacionales como uno de los principales factores de malestar emocional y el 40,5% de la población señala la situación política y la sobreexposición informativa como fuente de estrés y preocupación.

Así se desprende del estudio 'Bienestar Emocional y Vulnerabilidad' realizado por la Fundación Cruz Roja y en el contexto de incertidumbre ha organizado una nueva edición de sus #ConversacionesHumanitarias para reflexionar sobre cómo los conflictos geopolíticos influyen en nuestro bienestar emocional, en una era de hiperconexión digital.

En la jornada participarán Ángel Gómez de Ágreda, analista geopolítico y autor de 'El mundo Orwell: manual de supervivencia para un mundo hiperconectado' y Meri Gómez, psicóloga y divulgadora especializada en bienestar emocional y redes sociales.

Esta conversación se podrá seguir por Instagram el lunes 13 de octubre, de 16 a 17 horas, y buscará acercarse, sobre todo, a las personas jóvenes y a los colectivos más digitalizados, ya que estos presentan, "un mayor riesgo de fatiga emocional y desconfianza social, según el estudio de la Fundación Cruz Roja Española.

Con un enfoque positivo y pedagógico, esta nueva edición de #ConversacionesHumanitarias pretende invitar a "repensar la relación entre tecnología, emociones y comunidad, destacando la importancia de la empatía, la conexión consciente y la cooperación social como ejes de resiliencia ante el estrés global".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Servicios de emergencia de Gaza encaran el "día uno" del alto el fuego en medio de un enclave devastado

Servicios de emergencia de Gaza

Podemos denuncia "sobrecarga crónica" y "precariedad" de los trabajadores que atienden a víctimas de violencia machista

Podemos denuncia "sobrecarga crónica" y

Ana Guerra hace balance de su primer año de casada con Víctor Elías

Ana Guerra hace balance de

Activistas sudaneses denuncian al menos 30 muertos en un nuevo bombardeo de los paramilitares en El Fasher

Activistas sudaneses denuncian al menos

Cruz Sánchez de Lara reflexiona sobre su confesión en 'Espejo Público'

Cruz Sánchez de Lara reflexiona