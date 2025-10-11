Desarticulan en Terres de l'Ebre (Tarragona) una organización de tráfico de cocaína en toda España

La Guardia Civil ha desarticulado una organización asentada en las Terres de l'Ebre (Tarragona) y dedicada al tráfico de cocaína en toda España, con 6 detenidos, de los que 5 han ingresado en prisión provisional, informa este sábado en un comunicado.

Han desmantelado una red de transporte de droga por carretera y han intervenido 510 kilos de cocaína, un arma corta de fuego, una defensa extensible, teléfonos, 4.935 euros en efectivo, una máquina de contar dinero y documentación personal falsificada.

El material intervenido hubiera alcanzado en el mercado español un valor aproximado de 15 millones de euros, "duplicándose o triplicándose" en otros países europeos.

INVESTIGACIÓN

La investigación empezó en septiembre de 2024 al saberse de un grupo asentado en las Terres de l'Ebre que acumulaba mucha cocaína: transportaba importantes cantidades de droga en toda España con una logística sofisticada.

Empleaba vehículos como lanzadera para detectar controles policiales, y también furgonetas con dobles fondos ocultos con sistemas hidráulicos accionados a través de mecanismos escondidos.

La operación culminó el 25 de septiembre: se hicieron 2 entradas y registros en Tortosa, 1 en Deltebre y 1 en La Ràpita, y, de los 6 detenidos en toda la operación, 2 fueron arrestados en Deltebre (principales investigados) y 1 en Tortosa.

ANDALUCÍA

Antes, el 30 de abril, se supo que planeaban llevar cocaína de la provincia de Huelva a la de Tarragona, y se detectó como adquirían una gran cantidad de droga en Lepe (Huelva).

La Guardia Civil les interceptó cuando pasaban por la provincia de Sevilla, intervinieron los 510 kilos de cocaína en dobles fondos de tres furgonetas y detuvieron a los tres conductores.

Entonces el grupo intentó cambiar de táctica: adquirió una embarcación de recreo en la provincia de Málaga para introducir hachís en España, pero durante un transporte se hundió por el mal tiempo y los dos pilotos tuvieron que ser rescatados.