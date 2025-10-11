Cruz Sánchez de Lara reflexiona sobre su confesión en 'Espejo Público'

Cruz Sánchez de Lara desvelaba hace unas semanas en 'Espejo Público' que fue víctima de maltrato por parte de su exmarido hace más de veinte años. Una confesión que muy pocos conocían y que decidió hacer pública emocionando a todos los espectadores.
Pidiendo disculpas de antemano, la periodista explicó que cada 24 de septiembre celebra que volvió a nacer. Después de la amenaza constante y de temer por su vida, por la de su hijo e incluso por la de sus padres, la comunicadora viajó hasta Madrid para empezar de cero. "Llegué a Madrid con una maleta, un niño de 4 años y un problema muy grave que no sabía reconocer", aseguró la periodista.
Ahora, Cruz ha hablado ante las cámaras y ha explicado que su testimonio fue "una reivindicación más que una entrevista. No hablé sobre mi vida porque creo que a nadie le interesa, pero sí creo que los políticos no pueden pasar por alto el dolor de las víctimas que están sufriendo hoy en día y que no hace falta que las maten".
En cuanto a cómo se lo ha tomado su familia, la escritora reconocía que tanto a Pedro como a toda su familia se lo consultó antes. "Hemos mantenido siempre silencio en cuanto a lo que pretendía generar espectáculo en torno a nuestra vida, pero creo que esto era aún más una denuncia de lo que viven muchas mujeres que una exposición... y así lo entiendo, un acto de responsabilidad ciudadana", ha confesado.
Además, ha dejado claro que "no me siento orgullosa" de haberlo contado, pero sí se sentiría orgullosa "de un país en el que las personas que hemos pasado por ahí no tengan que reivindicar a los políticos que cumplan con su trabajo. Me sentiría más orgullosa de vivir en un país así, a mí no me gusta tener que contar una parte de mi vida que queda en el pasado".