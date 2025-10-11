Agencias

Carmen Morales habla del fallecimiento de su tío Miguel

Por Newsroom Infobae

El pasado 19 de septiembre la familia Morales se enfrentaba a un duro golpe, la muerte de Miguel Morales, miembro de Los Brincos y hermano del recordado Antonio Morales 'Junior', marido de Rocío Dúrcal. El artista fallecía en Madrid a los 75 años debido a una enfermedad que llevó con discreción.

Ahora su sobrina, Carmen Morales, ha hablado ante las cámaras y ha desvelado que ha sido "muy triste" porque fue "muy rápido", pero se consolaba asegurando que "ya están todos juntos, los cinco hermanos, mis cuatro tíos y mi padre con sus papis... con los Lolos, que llamamos Lolo y Lola".

Apenada por la pérdida de su tío, Carmen desvelaba que "estábamos en el hospital y me enseñó la gira que tenía para el año que viene, que había tenido que suspender este año porque estaba malito en el hospital y con toda la energía del mundo de que el año que viene iba a hacer esa gira".

Su hermana Shaila también hablaba hace unos días sobre él, confesando que "la muerte de mi tío me ha tocado fuera y tengo ganas de estar un ratito con mi familia, a ver si en estos días voy a estar con ellos. El otro día hable con Fedra y está bien, tranquila, bueno triste, normal. Lo que me hace falta es estar con ella, con mi prima Álex y darles un abracito muy grande".

