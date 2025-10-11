Carlo Costanzia deja claro que no se posiciona ni del lado de su padre ni del de su madre

Carlo Costanzia ha vuelto esta semana a '¡De viernes!' y se ha enfrentado a todas las polémicas en las que se ha visto envuelto en las últimas semanas tras la publicación de las memorias de su madre, la entrevista de su padre y el polémico 'posado de la venganza' con Terelu Campos.

El modelo zanjó las especulaciones que ha habido estos días sobre cómo se entera de que su madre va a publicar unas memorias asegurando que fue ella quien "me lo cuenta pocos días antes de que se publique. Me dijo que esperaba que lo entendiese, que eso para ella era como una especie de terapia".

Eso sí, Mar no le dijo "nada del contenido, solo me dice que le encantaría que lo leyera para que la entendiese después de tantos años de sufrimiento", algo que no ha hecho porque no quiere saber la versión de su historia, pero tampoco la de su padre.

Además, Carlo comentó que "jamás he hablado mal ni de mi padre ni de mi madre ni de nadie de mi entorno, nunca he hecho público absolutamente nada, yo lo que he hecho es venir aquí a aclarar las cosas que se estaban hablando de mí en televisión".

En ese aspecto, el joven dejó claro que no es "el responsable de que a alguien le siente mal el relato de mis experiencias", pero los años de terapia le han hecho entender que sus padres tienen versiones diferentes y prefiere mantenerse a margen de los enfrentamientos que puedan tener.

Carlo explicó que ha sido un menor que "se ha visto envuelto en cosas muy graves de adultos que no tendrían que haber sucedido, tanto mi padre como mi madre expusieron su vida en la televisión y los dos son culpables". Por eso culpa a los dos Culpa de que "eso haya sido la causa de mi infierno infantil".

Un infierno que está volviendo a vivir "después de muchos años de terapia" y comentó que no se posiciona de una parte ni de otra: "Lo fácil sería ponerme de parte de uno o de otro, lo difícil es no posicionarme y quererles a los dos de la misma manera".