Biden comienza cinco semanas de radioterapia y tratamiento hormonal para combatir su cáncer de próstata

El expresidente de EEUU Joe Biden ha comenzado a recibir radioterapia y tratamiento de hormonas para combatir el agresivo cáncer de próstata que se le diagnósticó en mayo, según ha anunciado este sábado un portavoz.

"Como parte de un plan de tratamiento para el cáncer de próstata, el presidente Biden se encuentra actualmente en tratamiento con radioterapia y hormonas", de acuerdo con el comunicado recogido por la cadena NBC.

Las sesiones de radioterapia durarán cinco semanas y acompañarán al tratamiento de hormonas en forma de píldora que el expresidente ya ha comenzado, según el comunicado.

