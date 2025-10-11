Bárbara Rey evita desvelar qué le ha ocurrido con su pareja de baile

Miguel Frigenti daba la voz de alarma hace unos días desde 'El tiempo justo' sobre la situación de Bárbara Rey en 'Bailando con las estrellas'. Parece que la vedette está pasando por su peor momento en el programa tras tener diferencias "irreconciliables" con su pareja de baile.

Tal y como el comunicador explicaba, "el bailarín está viviendo un proceso sentimental complicado y esto está haciendo que no rinda lo que tiene que rendir en los ensayos, algo que afecta profundamente a Bárbara", lo que ha provocado un distanciamiento entre ambos.

Sin embargo, la actitud de Bárbara es completamente desconcertante, ya que ha sido preguntada por ello hasta en dos ocasiones por esta 'mala relación' con su pareja de baile y, lejos de aclarar en qué punto se encuentra, se ha mostrado de lo más ambigua.

Tanto es así que la vedette no ha aclarado que es lo que ha ocurrido para que hayan pasado del amor al odio, sin embargo se le ve nerviosa al mencionarle el tema ya que se llega a dar incluso en la cabeza al meterse en el vehículo que la esperaba en las inmediaciones de su hogar: "Me tengo que ir, buenas noches. Os quiero".