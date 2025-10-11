Ayoub Ghadfa: "En París conseguí parte de un sueño, pero la vida sigue siendo la misma"

El boxeador español Ayoub Ghadfa no olvida que la medalla de plata conseguida en los Juegos Olímpicos de París el verano pasado fue "parte un sueño", aunque reconoce que su vida no ha cambiado demasiado, pese a que su popularidad ha aumentado y eso hace que le llamen para participar en "más eventos".

"Todo sigue su curso. Realmente me llaman para más eventos y más cosas, pero la vida sigue siendo la misma, sigo haciendo lo que me gusta, que es el boxeo. Me ha cambiado la vida un poco a mejor porque he conseguido un sueño, o parte de ese sueño, ya que me hubiera gustado conseguir una medalla de oro, pero estamos luchando y seguimos trabajando", comentó Ghadfa en una entrevista a Europa Press tras acudir a la presentación del Día del Deporte Olímpico que se celebra este sábado en Madrid.

El andaluz subrayó la importancia de ganar esa presea tras caer en la final, a pesar de que en el momento de la derrota "no" estaba "tan contento". "Estaba contento porque al final conseguí una medalla y no cualquiera la tiene. Es una medalla olímpica y al fin y al cabo sigue siendo algo importante. Es algo único", valoró.

El púgil comenzó la práctica del 'kick boxing' cuando era más joven por el acoso que sufría en la escuela, para poder defenderse. Una vez superada esa etapa, su esfuerzo y constancia le llevó a ganar esa medalla. "La gente me mira igual. Al fin y al cabo, sigo siendo la misma persona, el mismo chaval. Hay personas que me conocen más, gente que me apoya más, pero me siguen mirando igual", continuó.

Por último, cuestionado sobre el futuro, su filosofía es ir "competición a competición". "Estaba pensando en el Mundial, pero no pude ir por lesión y ahora pienso en las siguientes competiciones, aunque la próxima importante no sé cuál es. Los Ángeles queda muy lejos, son tres años y todavía queda tiempo para eso", concluyó.