AEMET avisa de lluvias torrenciales este sábado en Alicante y Murcia y hasta 300 l/m2 en el cabo de La Nao

Los chubascos tormentosos podrían dejar hoy sábado más de 140-180 litros por metro cuadrado (l/m2) en pocas horas en puntos de Alicante y litorales de Murcia, zonas donde la lluvia podría ser localmente torrenciales. A su vez, también se esperan precipitaciones muy fuertes en el entorno del cabo de La Nao, con acumulados que podrían superar los 250-300 l/m2 en algunas zonas durante estos dos días.

Así lo ha señalado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que mantendrá su aviso especial de fenómenos adversos por la dana Alice hasta el lunes. En este sentido, el organismo estatal ha indicado que los días más adversos del episodio serán hoy viernes y mañana sábado. Además, ha avisado de que existe una alta incertidumbre sobre la posición de Alice, por lo que ha recomendado que la ciudadanía haga un seguimiento detallado de las actualizaciones de las predicciones y avisos durante los próximos días.

Al margen de las lluvias torrenciales del sureste peninsular, hoy también se esperan chubascos tormentosos localmente fuertes en el norte de la Comunidad Valenciana; sur de Cataluña; este de Castilla-La Mancha; Andalucía, especialmente en zonas de sierra del sur y este de la Comunidad, y las Pitiusas.

Es probable que mañana las precipitaciones intensas y persistentes se extiendan al norte de la Comunidad Valencia, sur de Cataluña y al archipiélago balear. De esta manera, se prevén chubascos tormentosos localmente fuertes y muy fuertes en el norte de Alicante, Valencia, Castellón, Tarragona y Baleares, donde se podrán acumular importantes cantidades de precipitación en cortos periodos.

Aunque hay más incertidumbre respecto al domingo, hay posibilidades de que todavía continúen los chubascos localmente fuertes o muy fuertes en las mismas zonas durante la primera mitad de la jornada. Sin embargo, tenderán a perder intensidad a lo largo de la tarde salvo en el entorno de la desembocadura del Ebro, donde podrían ser más persistentes.

De acuerdo con el organismo estatal, es probable que la inestabilidad se mantenda durante los primeros días de la próxima semana en el área mediterránea, con chubascos tormentosos que podrían ser localmente fuertes y persistentes en el entorno del cabo de La Nao, litorales y prelitorales de Cataluña y puntos de las Baleares. En general, el pronóstico recoge que estos serán más dispersos y menos intensos que en los días anteriores.