Agencias

Abascal seguirá el desfile de las Fuerzas Armadas este domingo desde la calle y no desde la tribuna de autoridades

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente de Vox, Santiago Abascal, asistirá este domingo al tradicional desfile de las Fuerzas Armadas, pero no lo hará desde la tribuna de autoridades sino desde la calle.

El líder de Vox ha traslado por carta a el Rey esta decisión, así como los motivos de la misma, ya que tampoco irá a la recepción en Palacio Real con Felipe VI, ha informado Vox.

Abascal entiende que Pedro Sánchez utiliza estos acontecimientos "para blanquear un Gobierno sumido en una corrupción escandalosa y responsable de gravísimas traiciones a los intereses de España".

El presidente de Vox considera que su sitio está junto a los españoles, y añade que compartirá espacio con Pedro Sánchez y los miembros de su Gobierno en el Congreso de los Diputados, o cualquier otro lugar donde pueda "denunciar la corrupción moral, política y económica de este Gobierno".

Abascal tilda al Ejecutivo de Sánchez de "ilegitimo" y que está "dinamitando el Estado de Derecho, la convivencia pacífica y que con sus alianzas internacionales está poniendo en grave peligro la seguridad de los españoles", aclara en un comunicado su partido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Mbappé abandona la concentración de Francia por molestias en el tobillo derecho

Mbappé abandona la concentración de

Rosario Mohedano explica por qué subió esa fotografía con Amador Mohedano tras sus problemas de salud

Rosario Mohedano explica por qué

VÍDEO: Trump confirma que viajará a Israel y Egipto con motivo del acuerdo alcanzado para Gaza

VÍDEO: Trump confirma que viajará

Sánchez acudirá el lunes en Egipto a la firma del acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza

Sánchez acudirá el lunes en

Madrid acoge mañana el desfile del 12 de octubre, presidido por los Reyes y al que acuden Leonor y la infanta Sofía

Madrid acoge mañana el desfile