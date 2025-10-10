Xi subraya la amistad con Corea del Norte en el 80 aniversario del Partido del Trabajo

Seúl, 10 oct (EFE).- El presidente de China, Xi Jinping, subrayó este viernes en un mensaje al mandatario norcoreano Kim Jong-un su deseo de que las relaciones bilaterales "perduren por mucho tiempo", coincidiendo con las celebraciones en Pionyang del 80 aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores.

"Espero que la amistad entre China y la República Popular Democrática de Corea (el nombre oficial de Corea del Norte) perdure por mucho tiempo", dijo Xi en la misiva, recogida por el medio oficial norcoreano KCNA.

El mandatario chino subrayó que la política de Pekín es "defender, consolidar y desarrollar con éxito las relaciones" bilaterales, "independientemente de cómo pueda cambiar la situación internacional".

Pese a la expectación sobre una posible visita de Xi a Pionyang, más de un mes después de que ambos líderes se reunieran en Pekín, fue el primer ministro chino, Li Qiang, quien finalmente se desplazó a Corea del Norte con motivo de la celebración del 80 aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores.

Li se reunió con Kim el jueves, según KCNA, un encuentro en el que acordaron incrementar los intercambios y visitas de alto nivel entre sus países, así como reforzar la comunicación estratégica y la cooperación.

Corea del Norte acogió ayer una celebración multitudinaria con motivo del aniversario del partido, durante la que Li estuvo sentado a la derecha de Kim, y según fuentes surcoreanas se espera que se celebre esta noche un desfile militar a gran escala.

Entre los dignatarios extranjeros que viajaron a Pionyang con motivo de las celebraciones figuran también el expresidente ruso Dmitri Medvédev y el máximo dirigente vietnamita, To Lam. EFE

