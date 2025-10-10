VÍDEO: El PP se compromete a elevar el gasto en defensa al 5% del PIB

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha asegurado que si su partido gobernara España cumpliría con el compromiso de aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB, como suscribieron los Estados de la OTAN el pasado mes de junio. La dirigente popular ha realizado estas declaraciones después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya sugerido expulsar a España de la Alianza Atlántica por negarse a ese incremento.

"España va a cumplir siempre y debería cumplir siempre, y desde luego si gobierna el Partido Popular --los españoles y la OTAN tienen que tenerlo claro--, con todos los compromisos adquiridos con sus socios internacionales", ha afirmado la dirigente 'popular' al ser preguntada en declaraciones a los medios sobre si el PP aumentaría el gasto en defensa al 5% del PIB si estuviera en Moncloa.

El PP suscribiría como el resto de socios el acuerdo alcanzado por los miembros de la Alianza Atlántica en la última conferencia de La Haya de elevar hasta el 5% del PIB el gasto en seguridad y defensa, ya que en opinión de Ezcurra "es lo serio y porque es lo que nos demandan los ciudadanos".

Con todo, la vicesecretaria del PP ha reiterado las palabras del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras la sugerencia del mandatario estadounidense de expulsar a España de la OTAN por negarse a elevar al 5% el gasto en defensa.

"El problema no es España, el problema es Pedro Sánchez. España siempre ha sido un socio fiable y creíble en el marco de la OTAN, y lo va a seguir siendo", ha indicado Ezcurra, añadiendo que el propio Trump sabe que "la irresponsabilidad de un presidente" no puede "arrastrar a toda una nación".

