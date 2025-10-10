Vente Venezuela: el Nobel de la Paz "reconoce, enaltece y estimula" la lucha de un pueblo

Madrid, 10 oct (EFE).- Vente Venezuela, el movimiento político de María Corina Machado, considera que el Nobel de la Paz 2025, concedido a la líder opositora, es un "estímulo" que "reconoce y "enaltece" la lucha de todos los demócratas y de todo un pueblo por la libertad.

"Es un sentimiento indescriptible, es el reconocimiento a un trabajo de años de María Corina y, obviamente, de un equipo. Y, al final, pienso que es el reconocimiento a la lucha de un pueblo", dijo este viernes a EFE el coordinador de Vente Venezuela y de la coalición opositora Comando con Venezuela en España, José Antonio Vega.

Es también un "premio que enaltece la lucha de todos los demócratas, de todos los ciudadanos que luchan, obviamente, por un mundo en paz", agregó.

"En Venezuela, estamos luchando contra un régimen que, hace años, le declaró la guerra a sus ciudadanos (y al mundo occidental), y que nos ha tocado confrontarlo -explicó-. Y la lucha justamente es eso, para rescatar la paz, la tranquilidad, pues cerca de nueve millones de venezolanos hemos tenido que emigrar para conseguir esa paz que allá pues nos fue negada".

"Es un reconocimiento que nos estimula (...) a seguir luchando, a seguir confiando, y confiando, además, en un liderazgo que ha gozado de la legitimidad de los ciudadanos", comentó sobre Machado el opositor Vega, que reside en España.

Más allá de todos los premios, la mayor recompensa que ella tiene es la de su propio pueblo, "que la legitimó en las urnas", comentó en alusión a las elecciones presidenciales de julio 2024.

Fueron ganadas por Nicolás Maduro, según el recuento oficial, pero la oposición denunció un "fraude masivo" y muchos países no admitieron el resultado dado por las autoridades venezolanas, sino que reconocieron presidente electo a Edmundo González, de Comando con Venezuela. Machado no pudo ser la candidata formal de esta coalición por estar inhabilitada.

El pueblo la sigue apoyando, acompañando porque "reconoce en ella un liderazgo valiente, responsable, consecuente", apostilló Vega. EFE