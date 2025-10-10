Agencias

Un ataque ruso hiere a doce personas en Kiev y corta el suministro eléctrico de decenas de miles de familias

Por Newsroom Infobae

Al menos doce personas han resultado heridas en Kiev y ocho permanecen hospitalizadas a raíz de un ataque ruso con drones y misiles durante la madrugada del viernes que ha dejado sin electricidad a decenas de miles de familias en la región capitalina de Ucrania.

"Como resultado del ataque enemigo a la capital, doce personas han resultado heridas", ha informado el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, a través de Telegram. "Ocho de ellas se encuentran hospitalizadas. Cuatro reciben atención ambulatoria", ha añadido.

El ataque ha afectado gravemente a infraestructuras críticas y en la capital ucraniana "hay problemas con el suministro de agua" y "el margen izquierdo de la ciudad se encuentra sin suministro eléctrico".

Los problemas en la red eléctrica, no obstante, se han extendido en la región capitalina y dos distritos de la zona oriental, Brovari y Borispil, albergan a "cerca de 28.000 familias" que se han quedado sin suministro, según ha informado a través de su propio canal en la plataforma la administración militar regional.

La entidad ha notificado que ya hay técnicos "trabajando para restablecer el suministro eléctrico centralizado" y ha anunciado asimismo que "se están desplegando puntos de insurgencia en los asentamientos", cada uno de ellos "con todo lo necesario para ayudar a la población", mientras se disponen generadores para suplir la falta de electricidad.

Unas horas antes, el ministerio de Energía advertía de "un duro golpe a la infraestructura energética ucraniana", en palabras de la responsable de la cartera, Svitlana Grinchuk.

