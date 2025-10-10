Trump agradece a Putin el respaldo que le ha mostrado en sus ambiciones al Nobel de la Paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha agradecido la declaración pública de respaldo que le ha dedicado este viernes su homólogo ruso, Vladimir Putin, a sus aspiraciones a llevarse un Nobel de la Paz que finalmente ha obtenido la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Aunque Putin se abstuvo de considerar si Trump era realmente merecedor del premio, el presidente ruso ha aplaudido que su homólogo estadounidense "está haciendo mucho para resolver crisis complejas que han durado años, incluso décadas", según ha hecho saber durante una conferencia en la cumbre de Comunidad de Estados Independientes que se celebra estos días en Tayikistán.

En su plataforma Truth Social, Trump ha celebrado estas palabras con un "¡Gracias, presidente Putin!". Un mensaje inmediatamente anterior de Trump se limita a exhibir una captura de pantalla del mensaje inicial de agradecimiento de Machado en su cuenta de X.

La Casa Blanca, hace unas horas, ha manifestado su disconformidad con la decisión del Comité Noruego al galardonar con el Nobel de la Paz a Machado en lugar de al presidente Trump, que lleva meses defendiendo sus merecimientos al premio a través de su labor para terminar con los conflictos mundiales.

En una primera reacción, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, ha lamentado que el comité "ha demostrado que ha situado la política antes que la paz" al ignorar la labor de Trump, un presidente con "el corazón de un humanitario".

Por contra, el comité ha evitado polemizar este viernes por los reiterados llamamientos de Trump y ha señalado que, a lo largo de su historia, suele ver "todo tipo de campañas y de atención mediática" a la que permanecen ajenos.