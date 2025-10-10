Agencias

Tropas israelíes comienzan a replegarse de las áreas urbanas de Gaza

Por Newsroom Infobae

Guardar

Gaza, 10 oct (EFE).- El Ejército israelí comenzó este viernes a replegarse hacia la denominada línea amarilla, siguiendo el acuerdo de alto el fuego en vigor y abandonando ciudades como la capital y otras zonas urbanas, confirmó EFE en el terreno.

La retirada gradual de las tropas ha permitido a la población regresar a barrios en la ciudad de Gaza como Tal al Hawa y Sheikh Radwan, pero el desplazamiento del sur al norte del enclave sigue prohibido, con ataques disuasorios de artillería y la vigilancia de drones. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El canciller de Cuba se reúne con el jefe del Gobierno de Togo en su nueva gira africana

Infobae

Perú suma su séptimo presidente desde 2016 tras la abrupta destitución de Dina Boluarte

Infobae

Puntos del acuerdo de paz firmado por Hamas y el Gobierno israelí

Infobae

China impondrá una "tarifa portuaria especial" a los buques de Estados Unidos

Infobae

Registros en Alemania contra 17 policías por sospecha de lesiones físicas contra detenidos

Infobae