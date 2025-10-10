Agencias

Tormentas y lluvias activan hoy avisos en 11 provincias, con Alicante y Murcia en nivel rojo por lluvias de 180 l/m2

Las lluvias y tormentas activarán este viernes los avisos en 11 provincias, con Alicante y Murcia (Campo de Cartagena y Mazarrón) en nivel rojo (riesgo extremo) con precipitaciones de hasta 180 litros por metro cuadrado (l/m2), según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Además, hay avisos de nivel naranja (importante) por precipitaciones y tormentas en Valencia y Murcia (Vega del Segura), con lluvias acumuladas de hasta 140 l/m2 en los litorales norte y sur de Valencia.

El resto de avisos por lluvia y tormenta estarán en Castellón, Murcia (Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas), Tarragona, Ibiza y Formentera, Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla.

La AEMET prevé para este viernes que la situación de inestabilidad en el este y sureste peninsular y Baleares continúe por la dana 'Alice', con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones que se esperan fuertes y con tormenta, localmente con granizo, en litorales y aledaños de la fachada oriental peninsular y al principio en las islas Pitiusas. Además serán probables las intensidades muy fuertes o torrenciales, con acumulados significativos, en zonas del sur de la Comunidad Valenciana y este de Murcia.

A lo largo del día, los cielos nubosos se extenderán al centro y resto de la mitad sur peninsular, con precipitaciones y tormentas en Ceuta, Melilla y sur de Andalucía, en cuyos entornos montañosos es probable que también sean localmente fuertes y sin que se descarten en otras regiones del centro-sur.

Asimismo, los cielos serán nubosos en el norte peninsular, con posibilidad de alguna lluvia débil en el Cantábrico oriental y con tendencia a abrirse claros. En el resto se prevé poco nuboso. En cuanto a Canarias, se prevén cielos nubosos en el norte de las islas y poco nuboso al sur. También serán probables los bancos de niebla matinales y vespertinos en los principales entornos de montaña de los tercios norte y este peninsular, así como en las Béticas.

En cuanto a las temperaturas máximas, estarán en descenso en el cuadrante sureste peninsular, Alborán y Canarias y se prevén ascensos en el litoral atlántico andaluz, oeste de la Cordillera Cantábrica y Galicia. Respecto a las mínimas, se esperan aumentos en Canarias y en el extremo suroeste peninsular, así como en el centro y en la mayor parte de la mitad norte, así como Baleares. En el resto se esperan pocos cambios.

Además, predominarán vientos del este y nordeste en la Península y Baleares y se espera cierzo amainando en el Ebro. También serán moderados en litorales, Estrecho, norte de Galicia y ocasionalmente en zonas de ambas mesetas. Serán probables los intervalos fuertes en el Estrecho y Baleares, así como, con posibilidad de alguna racha muy fuerte, en litorales de Cataluña, del noroeste de Galicia y del sureste peninsular. En Canarias se prevé alisio moderado con intervalos de fuerte.

EuropaPress

