Agencias

Taiwán insta a China a “renunciar al uso de la fuerza” para tomar el control de la isla

Por Newsroom Infobae

Guardar

Taipéi, 10 oct (EFE).- El presidente de Taiwán, William Lai, instó este viernes a China a “renunciar al uso de la fuerza o a la coerción para cambiar el status quo en el estrecho de Taiwán”, con el fin de que ambas partes puedan “mantener conjuntamente la paz y la estabilidad del Indopacífico”.

“Al mirar atrás hacia la Segunda Guerra Mundial, vemos que muchos sufrieron los horrores de la guerra y el dolor de la invasión. Debemos aprender de esas lecciones y asegurarnos de que las tragedias de la historia no se repitan jamás”, afirmó el mandatario en un discurso con motivo del Día Nacional taiwanés. EFE

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Un terremoto de 7,4 sacude la isla filipina de Mindanao y se activa la alerta de tsunami

Infobae

Un terremoto de magnitud 6,0 sacude las aguas del norte de Papúa Nueva Guinea

Infobae

México intercepta otro caso de gusano barrenador en el ganado en el estado de Querétaro

Infobae

Excandidato opositor venezolano recibe visita tras nueve meses de "injusto" arresto, dice su esposa

Infobae

Excandidato opositor venezolano recibe visita tras meses de "injusto" arresto, dice esposa

Infobae