Putin evita valorar si Trump merece el Nobel de la Paz, pero destaca sus esfuerzos para resolver conflictos

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha evitado pronunciarse este viernes sobre si su homólogo estadounidense, Donald Trump, merece o no el premio Nobel de la Paz, pero ha destacado de él su "sincero compromiso" para poner fin a la guerra de Ucrania y "resolver situaciones difíciles".

"No sé si el actual presidente estadounidense merecer un premio Nobel, o no, pero en verdad está haciendo mucho para resolver crisis complejas que han durado años, incluso décadas", ha concedido el Putin durante una conferencia en la cumbre de Comunidad de Estados Independientes que se celebra estos días en Tayikistán.

En lo que respecta a la "crisis ucraniana", Putin ha afirmado que sabe de primera mano que Trump "está sinceramente comprometido" y ha asegurado que algunas de sus propuestas "han tenido éxito" y confía en que se puedan obtener más logros "en base a los acuerdos y las conversaciones" mantenidas en la cumbre de Alaska.

"Está trabajando en estos temas, en lograr la paz y resolver situaciones difíciles", siendo "el ejemplo más llamativo la situación en Oriente Próximo", ha dicho el presidente ruso, quien ha apuntado que dicho galardón lleva ya años perdiendo prestigio por culpa de quienes toman las decisiones, recoge Interfax.

"Dudo que alguien objete si digo que ha habido casos en los que el comité ha concedido el Nobel de la Paz a personas que no han hecho nada por la paz y estas decisiones han causado un daño enorme al prestigio de este premio", ha valorado.

"Alguien, ya sea bueno o malo, llega y al cabo de uno o dos meses recibe un premio. ¿Por qué? No ha hecho nada en absoluto. Un premio Nobel debería otorgarse por el trabajo, por algún logro", ha opinado el presidente ruso.

Este viernes, la opositora venezolana María Corina Machado ha sido reconocida con este galardón, al que aspiraba un presidente Trump que ha reaccionado acusando al Comité Noruego de priorizar "la política antes que la paz".

En 2022, fue la organización de Derechos Humanos rusa Memorial la que obtuvo dicho galardón, meses después de que la Justicia rusa ordenara su disolución. En 2021, fue el periodista ruso y fundador del medio crítico Nóvaya Gazeta, Dimitri Murátov, a quien se le concedió el premio por sus esfuerzos por salvaguardar la libertad de expresión.