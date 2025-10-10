Agencias

Principales titulares de los periódicos para el sábado 11 de octubre

Por Newsroom Infobae

Guardar

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "María Corina Machado: "Maduro tiene que decidir, pero va a salir con o sin negociación""

-- "El Gobierno responde a Trump que España es un socio "leal" de la OTAN"

EL MUNDO

-- "María Corina Machado: "Venezuela está en el umbral de la libertad y esto es una inyección""

-- "El PP promete bajar los impuestos y cuotas a tres millones de autónomos"

ABC

-- "El Nobel de la Paz a María Corina Machado desnuda a Zapatero"

-- "El Gobierno promete por quinta vez a los enfermos de ELA las ayudas aprobadas"

LA RAZÓN

-- "Israel se retira de Gaza a la espera de recibir a los rehenes"

-- "Moncloa se burla del aviso de Trump de sacar a España de la OTAN"

LA VANGUARDIA

-- "Junts pone precio a los presupuestos de Sánchez: 6.255 millones sin ejecutar"

-- "Macron vuelve a nombrar primer ministro al dimisionario Lecornu"

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Explosión en una planta de explosivos en Tennessee deja al menos 19 desaparecidos, entre ellos varios muertos

Explosión en una planta de

Emergencias envía otra alerta de 'Es-Alert' por "riesgo de desbordamiento" en San Javier

Emergencias envía otra alerta de

El jugador del Real Madrid Mastantuono no jugará con Argentina por una sobrecarga

El jugador del Real Madrid

Deschamps aclara que "no hay nada de qué preocuparse" con el golpe de Mbappé

Deschamps aclara que "no hay

El Departamento de Trabajo de EEUU publicará el informe del IPC de septiembre pese al 'cierre' del Gobierno

El Departamento de Trabajo de