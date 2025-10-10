(Previa) El FC Barcelona quiere alejar también el Atlético y poner ya la directa en la Liga F

El FC Barcelona tratará de dar otro golpe más en la Liga F Moeve 2025-2026 en la visita de este domingo al Atlético de Madrid, al que podría descolgar ya a siete puntos en la pelea por el título, con la Real Sociedad, el Costa Adeje Tenerife, el Real Madrid y el Madrid CFF dispuestos a aprovecharlo para comprimir la pelea por la segunda y tercera plazas.

La séptima jornada del campeonato doméstico está marcada por el duelo en Alcalá de Henares (Madrid) entre el primer y segundo clasificado y que puede suponer que el Barça ya aleje bastante a dos de sus principales rivales ligueros, ya que el Real Madrid está a siete puntos tras su dubitativo inicio.

Esto lo quiere evitar un Atlético de Madrid que espera poder competir y ser el primero que inquiete algo a un líder que se está mostrando una vez más sin fisuras y que llega a la capital después de exhibirse en su estreno en la Liga de Campeones, con una sonora goleada (7-1) a un rival de entidad como el Bayern Múnich alemán.

El equipo que entrena Pere Romeu mostró su poderío ofensivo y el que dirige Víctor Martín tendrá que tratar de contrarrestarlo y de hacer daño con el que tiene, que tampoco ha arrancado mal el año y que viene de brillar en su vuelta a la Champions con un 0-6 al St. Pölten austriaco, liderado por el trío que forman la española Fiamma Benítez y las brasileñas Luany y Gio Queiroz.

El conjunto colchonero está invicto e intentará poner fin a su mala racha de más de cuatro años sin ganar a las blaugranas, que se impusieron con claridad en los cuatro choques de la pasada temporada en los que se vieron las caras, en un partido donde tampoco puede rotar demasiado pensando en la visita del Manchester United inglés de la semana que viene en la máxima competición continental. El FC Barcelona, por su parte, tampoco parece que vaya a dar mucho descanso a sus principales figuras, aunque tenga una visita europea a la AS Roma.

Esperando un tropiezo colchonero estarán la Real Sociedad, el Costa Adeje Tenerife, el Real Madrid y el Madrid CFF. El equipo guizpucoano y el tinerfeño, que también está invicto, podrían superar al Atlético en la tabla si se impone el actual campeón, aunque necesitarán ganar sus respectivos duelos a domicilio ante el Granada CF, en un partido especial para el técnico realista Arturo Ruiz, que hizo historia en el conjunto nazarí el año pasado, y en casa, donde el equipo tinerfeño curiosamente ni ha ganado ni marcado todavía, ante la SD Eibar.

Por su parte, el Real Madrid espera coger por fin la regularidad que necesita en la Liga F para volver a recortar más distancia sobre todo con sus principales rivales por la segunda y tercera plaza que dan acceso a poder jugar la Champions la próxima temporada.

El conjunto madridista está a tres puntos del Atlético y tratará de aprovechar el impulso de su gran goleada europea a la AS Roma (6-2) para sumar tres puntos claves en su visita a San Mamés donde le espera un Athletic Club en horas bajas y que todavía no sabe lo que es ganar. El técnico Pau Quesada podría rotar de cara al choque clave de la Liga de Campeones ante el PSG en París.

Además, empatado a puntos con el equipo que dirige Pau Quesada y deseoso de engancharse a la zona de arriba de la clasificación está el Madrid CFF, que tendrá una compleja visita a un FC Badalona Women que no concede demasiado.

La jornada se completa con dos teóricos duelos directos por la permanencia entre dos conjuntos que tampoco han ganado aún como el RCD Espanyol (3 puntos) y el DUX Logroño (3), ante el animado Alhama CF El Pozo que suma 8 y lleva dos victorias seguidas, y el Deportivo ABANCA (5), que acumula tres derrotas seguidas, mientras que el Levante UD, tras la rescisión de Emily Lima como entrenadora y con sólo un punto en su haber, también buscará su primer triunfo del año para aliviar su mala situación en la visita de un Sevilla FC que el pasado fin de semana cogió aire con su segundo triunfo.