Presidente interino de Perú promete empezar a construir bases de reconciliación en el país

Lima, 10 oct (EFE).- El presidente interino de Perú, José Jerí, prometió este viernes en su primer discurso en el cargo empezar a construir las bases de la reconciliación del país, que atraviesa "una crisis constante que parece no tener fin", tras haber destituido minutos antes a la presidenta Dina Boluarte de manera exprés y abrupta.

"Hoy sumo con humildad la Presidencia de la República por sucesión constitucional para instalar y dirigir un gobierno de transición, de empatía y de reconciliación nacional de amplia base para el cual tenemos que construir juntos acuerdos mínimos", afirmó Jerí en sus primeras palabras como jefe de Estado.

El hasta ahora presidente del Congreso agregó que Perú atraviesa una crisis política constante que pareciera no tener fin, con instituciones debilitadas, una ciudadanía cansada y hermanos de todos los rincones del país y de todas las generaciones que claman atención del Estado. EFE

