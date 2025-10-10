Paz Padilla rompe a llorar emocionada en su primer mensaje sobre la boda de su hija Anna Ferrer

Si había una reacción que los fans de Anna Ferrer estaban deseando ver tras el anuncio de su compromiso matrimonial con Mario Cristóbal después de 3 años de relación, ésa era sin duda la de Paz Padilla, a la que la influencer está muy unida. Y aunque se ha hecho esperar, 24 horas después del post que su hija ha publicado en Instagram revelando que se casa la humorista ha compartido un mensaje en el que, emocionadísima al hablar del amor de la pareja y de la felicidad de su niña, no ha podido contener las lágrimas.

"Holi, quería compartir con vosotros cómo me siento porque... ¡por fin se casa la niña!. Por fin puedo decirlo... Desde que me lo contó, tenía ¡ay! una emoción en el corazón, y yo 'por favor'... y ella 'mamá no lo digas, calladita', y por fin ya puedo decirlo porque ya lo ha hecho público y puedo gritar al viento ¡ay, viva la novia, ay Díos mío!" ha comenzado diciendo a través de sus stories.

Conteniendo las lágrimas pero con la emoción a flor de piel, Paz ha expresado que "les veo muy felices, y sobre todo veo a mi hija muy serena, muy tranquila, muy luminosa. Y él la quiere tanto, tanto, tanto, y la respeta... La ama, tiene admiración y ternura".

"Aparte, yo a él le considero como a uno de la familia, como a un hijo, es que es muy noble y muy buen tío, pero sobre todo porque la quiere" ha reconocido, revelando que "siempre le digo a Anna, quien te quiere a ti, lo tengo que querer".

"Sé que van a ser una pareja muy bonita y van a formar una familia preciosa si todo va bien. Los padres siempre estamos sufriendo con los hijos, con miedo a que sufra, pero cuando ves que tu hija está con el que considera que es su media naranja, su amor perfecto... veo en ellos muchas cosas que he vivido yo, porque yo he conocido el amor profundo, eterno, y les miro y me emociono" ha añadido cada vez más emocionada.

Ha sido entonces, al acordarse de su marido Antonio -fallecido en julio de 2020- cuando ha roto en llanto: "Ver a tu hija así es tan bonito, ver como él la quiere... Es una tontería, pero me hace muy feliz verla tan guapa vestida de novia". "Si hoy estoy llorando, no sé lo que voy a llorar el día de la boda" ha asegurado.

Por último, Paz ha recordado un dicho que siempre le decía su madre, "la vida es como una marea, a veces te trae cosas buenas, te trae una lubina y otras veces te trae chapapote". "Esta vez es una cosa muy bonita y hay que aprovechar la vida. Los momentos bonitos que hay que aprovecharlos y disfrutarlos, y los tristes apretar los dientes y esperar a que pase. Pero esta la voy a disfrutar muchísimo desde ya, estoy feliz y que vivan los novios", ha concluido aplaudiéndose a sí misma.