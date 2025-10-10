Miri Pérez-Cabrero revoluciona las nominaciones con una decisión inédita: "Quedamos cuatro mujeres en el concurso"

Noche trepidante la de este jueves en 'Supervivientes', con una gala marcada por la dolorosa despedida de Alejandro Albalá tras ser expulsado en su duelo final contra Miri Pérez-Cabrero, que además del adiós del ex de Isa Pantoja en su primera nominación, significa el fin de una posible historia de amor con la influencer que no pasó de la amistad en Honduras.

Y de estar al borde de la expulsión a convertirse en líder de la semana, obtemiendo la inmunidad y el poder de nominar directamente a uno de sus compañeros tras imponerse en un durísimo juego de líder frente a Carlos Alba. Un collar que ha dedicado eufórica a todas las mujeres -especialmente a las madres- y que le ha servido para poner patas arriba las votaciones con una decisión inédita en defensa de las chicas (Gloria Camila, Jessica Bueno, Adara Molinero y ella) que quedan en el reality tras la salida de Elena Rodríguez, Fani Carbajo y Sonia Monroy.

Antes de abandonar definitivamente la palapa, Albalá daba su 'beso de judas' a la hija de Rocío Jurado y Ortega Cano, que partía con un punto extra en unas nominaciones en las que después de más de un mes de concurso los concursantes se han mojado como nunca.

Gloria Camila ha nominado a Noel Bayarri porque cree que es un provocador y que va a hacer daño con los comentarios que hace, además de no aportar nada a la convivencia. Algo en lo que ha coincidido Tony Spina, que también ha votado a Noel asegurando que es el "más vago de todos". Por último, el canario se ha llevado la nominación de Jessica Bueno, que una vez más ha coincidido en su elección con la tía de Rocío Flores.

Adara Molinero, por su parte, ha echado al fuego el nombre de Carlos Alba porque no tiene relación con él. Rubén Torres ha votado también al andaluz "por descarte", igual que Iván González, que ha decidido no tocar a sus compañeras porque todas vienen de estar nominadas.

Carlos ha nominado a Torres porque le parece un "titán" y a los "titanes hay que quitárselos de en medio", y por último Noel ha coincidido en votar al bombero porque "me dolió que el otro día me dejara fuera de la barbacoa".

Con Noel Bayarri, Carlos Alba y Rubén Torres como nominados del grupo, Miri como líder tenía que nominar directamente a otro de sus compañeros. Y dejando a un lado las diferencias que ha tenido en los últimos días con Adara o Gloria Camila, no ha dudado en reivindicar el poder de las chicas dando su voto a Tony Spina: "Voy a seguir un poco en la línea. Quedamos cuatro mujeres en este concurso y, por mucho que tenga mis discusiones con ellas, no las quiero tocar. Así que voy a meter a Tony Spina, que es con el que más discusiones he tenido en general. Le deseo mucha suerte".

Por tanto, la lista de los nominados de esta semana está protagonizada por los chicos -el único que se ha salvado ha sido Iván- y la expulsión del jueves que viene estará entre el novio de Marta Peñate, Torres, Noel y Carlos Alba.