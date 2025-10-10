Mazón celebra el Nobel de Corina Machado: "Su voz por la libertad se convierte en símbolo de paz"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha felicitado a la líder opositora venezolana María Corina Machado por haber sido galardonada con el Nobel de la Paz 2025.

"El coraje tiene nombre: María Corina Machado. Su voz por la libertad hoy se convierte en símbolo de paz. Enhorabuena por este merecido Premio Nobel de la Paz 2025", ha escrito el jefe del Consell en redes sociales.

El Comité Noruego ha reconocido este viernes con el premio Nobel de la Paz a Machado por su "incansable esfuerzo" para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición "justa y pacífica" de "la dictadura a la democracia".