Agencias

Masllorens (Icip) defiende a Corina Machado como "persona de consenso" en la oposición venezolana

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente del Institut Català Internacional per la Pau (Icip), Xavier Masllorens, ha destacado que la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, Maria Corina Machado, es "una persona de consenso dentro de la alta fragmentación de la oposición venezolana, un símbolo de resistencia y una defensora de los derechos civiles y la participación ciudadana".

El Icip ha celebrado que el galardón ponga en valor "el apoyo explícito a la democracia frente a los autoritarismos, en este caso de Venezuela, y el diálogo como herramienta de resolución de conflictos", informa en un comunicado de este viernes.

"Corina Machado es también la demostración del trabajo constante y persistente por la paz, una necesidad imperiosa hoy en día, en un contexto de auge de los autoritarismos", afirma el instituto.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Mazón celebra el Nobel de Corina Machado: "Su voz por la libertad se convierte en símbolo de paz"

Mazón celebra el Nobel de

Cómo eliminar el moho del techo del baño: el truco para hacerlo sin salpicaduras ni manchas de lejía

Infobae

Feijóo afea a Sánchez no haber felicitado aún a Machado y critica los "intereses oscuros" de Zapatero

Feijóo afea a Sánchez no

Robles, sobre mandar tropas de paz a Gaza: "Si fuera necesario lo haríamos, nunca hemos regateado esfuerzos"

Robles, sobre mandar tropas de

Bolaños insiste en que los pagos en efectivo del PSOE son legales y pide distinguirlo de posibles delitos

Bolaños insiste en que los