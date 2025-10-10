Mar Flores, su tajante reacción al reproche de Carlo Costanzia en su entrevista en '¡De Viernes!'

Semanas después de la publicación de las memorias de su madre, Mar Flores, y de su polémico posado familiar junto a su padre Carlo Costanzia di Costigliole, Alejandra Rubio, y Terelu Campos en la fiesta de cumpleaños de la presentadora -en el que muchos vieron un apoyo incondicional del actor y del clan Campos hacia el italiano tras los delicados episodios que relata la modelo en 'Mar en calma' sobre el maltrato que sufrió por parte de su exmarido- Carlo Costanzia ha roto su silencio en '¡De Viernes!'.

Tranquilo y firme, el concursante de 'Decomasters' ha asegurado que no quiere posicionarse públicamente en la guerra mediática que mantienen sus padres, defendiendo su derecho a mantenerse al margen. Sin embargo, no ha dudado en lanzar un dardo a la modelo al apuntar que "debería haber mantenido ciertas cosas en privado, y ciertas otras haberlas resuelto, si así hubieran sido, por vía judicial", expresando que "los trapos sucios se lavan en casa". "Dice cosas bastante fuertes de mi padre de las que no quiero formar parte, no es plato de buen gusto que España sepa todo" ha reconocido.

Sin embargo, y tras dejar claro que "mi relación con mi madre es buena" ha desvelado que "he podido hablar privadamente con ella, le he expresado mi opinión de lo que creía oportuno o inoportuno, y de las cosas que se podrían haber resuelto privadamente. Sabe que no es agradable para mí y ha entendido mi disgusto".

Unas declaraciones a las que Mar ha reaccionado con contundencia. Muy seria, ha dejado entrever que no vio la entrevista de Carlo porque "voy de tele en tele, o sea que no tengo tiempo para eso", antes de mostrarse tajante cuando le hemos preguntado qué le parece que su hijo le dijese que "los trapos sucios es mejor lavarlos en casa": "No tengo nada que decir, gracias".

Lejos de confirmar que su relación con el joven es buena como ha asegurado él, la suegra de Alejandra Rubio ha aprovechado para responder a las informaciones que afirman que sus memorias han sido un fracaso, ya que en su primer mes solo se habrían vendido 2.700 ejemplares. "Quiero decir que estoy vendiendo un montón de libros. Segunda edición, me lo ha dicho la editorial y entiendo que ellos están muy contentos con eso también. No sé por qué se está diciendo que las ventas no son las esperadas, si la editorial saca segunda edición, entiendo que no son tontos. Saben cómo se venden los libros. A lo mejor tienen que revisar sus datos de audiencia" ha sentenciado molesta.

Una reaparición en la que Mar ha preferido no decir nada sobre la declaración de amor de Carlo a Alejandra confesando que le gustaría casarse pronto con ella y tener más hijos.