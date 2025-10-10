Agencias

Málaga acogerá las Jornadas Deportivas 'El fútbol como arte. Homenaje a la mujer andaluza' el 23 de octubre

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) celebrará el próximo jueves 23 de octubre en Málaga, en colaboración con la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), Cervezas Victoria y el Ayuntamiento de Málaga, las Jornadas Deportivas 'El fútbol como arte. Homenaje a la mujer andaluza', en el marco del partido entre España y Suecia de semifinales de la Liga de Naciones que se jugará en la ciudad andaluza.

El evento, que se desarrolla habitualmente en la previa de los enfrentamientos del conjunto nacional y que ya se celebró con éxito en Galicia y Cataluña, tendrá lugar entre las 18.00 y las 20.00 horas en el Museo del Antiguo Edificio de la Tabacalera (Avenida Sor Teresa Prat, 15).

En él, se celebrarán dos mesas redondas en las que se debatirá sobre diferentes temas de la actualidad deportiva. Los asistentes recibirán una entrada gratis para el partido de la selección española femenina de fútbol en La Rosaleda.

En la mesa redonda 'Retos en Andalucía para el fútbol femenino' participarán Daiana Borrego, responsable Fútbol Femenino de la Federación Andaluza de Fútbol (RFAF); Estrella Díaz, directora deportiva de la sección femenina del Málaga CF; y representantes de la Junta de Andalucía. Reyes Bellver, directora de fútbol femenino de la RFEF, moderará el debate.

En la segunda meda redonda, titulada 'Innovación y nuevas tendencias en fútbol femenino', estarán Manuel Lalinde, Director General de la RFEF; María Toro, Fundadora y CEO Grupo Rebellion; y Lorena Trujillano, árbitra de primera división. Moderará Antonio Domingo, del gabinete de presidencia de la RFEF.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El regulador mexicano revoca la licencia para operar a CIBanco, una de las entidades señaladas por EEUU

El regulador mexicano revoca la

Rueda retoma su agenda con un acto en Buenos Aires, donde destaca la fortaleza de los lazos entre Galicia y Argentina

Infobae

La música reduce la ansiedad en 7 de cada 10 pacientes, recuerdan Músicos por la Salud

La música reduce la ansiedad

La ONU confirma que trabaja con Israel para incrementar la ayuda tras la entrada en vigor del alto el fuego

La ONU confirma que trabaja

Bessent sobre Argentina: "No queremos otro Estado fallido o liderado por China en América Latina"

Bessent sobre Argentina: "No queremos