Málaga acogerá las Jornadas Deportivas 'El fútbol como arte. Homenaje a la mujer andaluza' el 23 de octubre

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) celebrará el próximo jueves 23 de octubre en Málaga, en colaboración con la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), Cervezas Victoria y el Ayuntamiento de Málaga, las Jornadas Deportivas 'El fútbol como arte. Homenaje a la mujer andaluza', en el marco del partido entre España y Suecia de semifinales de la Liga de Naciones que se jugará en la ciudad andaluza.

El evento, que se desarrolla habitualmente en la previa de los enfrentamientos del conjunto nacional y que ya se celebró con éxito en Galicia y Cataluña, tendrá lugar entre las 18.00 y las 20.00 horas en el Museo del Antiguo Edificio de la Tabacalera (Avenida Sor Teresa Prat, 15).

En él, se celebrarán dos mesas redondas en las que se debatirá sobre diferentes temas de la actualidad deportiva. Los asistentes recibirán una entrada gratis para el partido de la selección española femenina de fútbol en La Rosaleda.

En la mesa redonda 'Retos en Andalucía para el fútbol femenino' participarán Daiana Borrego, responsable Fútbol Femenino de la Federación Andaluza de Fútbol (RFAF); Estrella Díaz, directora deportiva de la sección femenina del Málaga CF; y representantes de la Junta de Andalucía. Reyes Bellver, directora de fútbol femenino de la RFEF, moderará el debate.

En la segunda meda redonda, titulada 'Innovación y nuevas tendencias en fútbol femenino', estarán Manuel Lalinde, Director General de la RFEF; María Toro, Fundadora y CEO Grupo Rebellion; y Lorena Trujillano, árbitra de primera división. Moderará Antonio Domingo, del gabinete de presidencia de la RFEF.