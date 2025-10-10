Maduro llama a la preparación de cara a la COP30 para evitar la "diplomacia del engaño"

Caracas, 9 oct (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este jueves a la preparación de cara a la COP30, que se celebrará en noviembre en la ciudad amazónica de Belém, Brasil, para que no se imponga lo que consideró como la "diplomacia del engaño".

"Tenemos que prepararnos bien para que las propuestas lleguen a donde tienen que llegar", manifestó el mandatario durante el Congreso Mundial en Defensa de la Madre Tierra, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.

En este sentido, pidió "repotenciar y multiplicar la capacidad de influencia", tras mencionar que las "transnacionales de la comunicación y el poder económico del norte tienen grandes lobistas para tocar puertas, para callar voces, para maniatar Gobiernos".

"Nuestra lucha ahora se renueva por detener a los supremacistas-negacionistas y por implementar, desde los pueblos y los Gobiernos de carácter popular, las medidas de atención, mitigación y respuestas al fenómeno de la emergencia climática que hay en el planeta", indicó el líder chavista.

A su juicio, en la COP30 no pueden dar discursos quienes se comprometieron a "financiar con miles de millones de dólares lo que no financiaron para apoyar a los pueblos".

"Luego de la realización de 29 cumbres, hoy por hoy no hay una respuesta global", consideró Maduro.

El Congreso Mundial en Defensa de la Madre Tierra se realiza en Caracas desde este jueves y cerrará mañana viernes. Participan delegaciones de 63 países y es un evento que sirve como "antesala" del encuentro climático COP30, según el Gobierno de Venezuela. EFE

(video)