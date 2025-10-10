Los reyes invitan a los alcaldes de municipios afectados por la dana a la Fiesta Nacional

Madrid, 9 oct (EFE).- Alrededor de medio centenar de alcaldes de los municipios de las zonas afectadas por la dana asistirán invitados por los reyes a la tradicional recepción conmemorativa del Día de la Fiesta Nacional que se celebrará el próximo domingo en el Palacio Real de Madrid

Según han confirmado fuentes de la Casa Real, se ha invitado a esta recepción a los regidores de los municipios incluidos en las zonas afectados por la dana del 29 de octubre del pasado año en la que se perdieron 229 vidas, la mayoría de ellas en Valencia, catástrofe en cuyo seguimiento se han volcado los reyes con numerosas visitas.

Así, han viajado en seis ocasiones a las zonas afectadas por las inundaciones de hace casi un año y se han reunido con vecinos, alcaldes, empresarios y asociaciones sociales para conocer la marcha de las tareas de reconstrucción.

La primera visita de los reyes a la zona cero de la dana se produjo el 3 de noviembre en Paiporta, donde se registraron incidentes, y poco después Felipe VI volvió a Valencia para visitar las unidades militares desplegadas en la zona para una semana después acudir a Chiva y Utiel.

También acudieron al funeral organizado por el Arzobispado de Valencia en la catedral de la ciudad en memoria de las víctimas mortales de la dana y justo antes de Navidad, el 22 de diciembre, regresaron a la zona con sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

El próximo domingo, los reyes junto a la princesa de Asturias y la infanta Sofía presidirán en Madrid el acto solemne de homenaje a la bandera nacional y el desfile militar tras lo que se trasladarán al Palacio Real para ofrecer la tradicional recepción.

Una recepción a la que asisten los máximos representantes de los poderes del Estado, los miembros del Gobierno, presidentes de las Comunidades Autónomas y de los parlamentos autonómicos, y de los partidos políticos con representación parlamentaria.

También asistirán representantes de organizaciones empresariales y agentes sociales, del Ejército y las reales academias o de las confesiones religiosas, así como a representantes de la sociedad civil.