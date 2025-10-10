Agencias

La RFET presenta en Valencia el Campeonato de España de Tenis Absoluto

Por Newsroom Infobae

El Campeonato de España de Tenis Absoluto, que celebrará su fase final del 16 al 20 de diciembre en el Sporting Club de Tenis de Valencia, con una dotación económica de 41.250 euros en premios igualitarios para las categorías masculina y femenina, se presenta oficialmente este lunes 13 de octubre.

El torneo culminará el nuevo Circuito de Nacionales RFET organizado en colaboración con la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana (FTCV), y que este primer año ha contado con un total de 34 pruebas repartidas por toda la geografía nacional.

Coincidiendo con la celebración del Campeonato de España de Tenis Absoluto se celebrará en Valencia el Congreso Nacional de Técnicos y el Máster del Circuito Aficionados de la RFET.

En la presentación, que se llevará a cabo en el Sporting Club de Tenis de Valencia, participarán el director general de deporte de la Comunitat Valenciana, Luis Cervera, el presidente de la Real Federación Española de Tenis, Miguel Díaz, el presidente de la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana, José Francisco Vicent, el presidente del Sporting Club de Tenis, Miguel Selvi, y la gerente Fundación Deportiva Municipal, María Ángeles Vidal.

