La Reina Letizia, arrebatadora con un vibrante total look rojo de estreno en el Día Mundial de la Salud Mental

Tres días después de su visita relámpago con el Rey Felipe a Bruselas, y de salir claramente vencedora de su duelo de elegancia con la Reina Matilde de Bélgica al rescatar de su vestidor uno de sus diseños más icónicos de Giorgio Armani para rendir homenaje al diseñador italiano un mes después de su muerte, la Reina Letizia ha retomado sus compromisos en Madrid presidiendo el acto institucional del 'Día Mundial de la Salud Mental 2025' -que se conmemora cada 10 de octubre- y que este año se celebra bajo el lema 'Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental'. ¡Y menuda reaparición!

Especialmente comprometida con visibilizar y sensabilizar sobre la importancia del bienestar mental como parte integral de la salud y del bienestar general, su Majestad ha decidido tirar la casa por la ventana y estrenar un impactante total look rojo que ha dejado a todos los asistentes a la cita -a la que ha asistido la Ministra de Sanidad, Mónica García- sin palabras.

Dejando claro que a pesar de que cada vez es menos habitual verla de 'rojo pasión' sigue siendo uno de sus colores fetiches -y sin duda, uno de los que más le favorece- Doña Letizia ha lucido un vestido nuevo de Adolfo Domínguez. Un diseño midi con cuello redondo a la caja, manga tipo capa abierta, y silueta evasé con falda con ligero vuelo y abertura frontal dejando entrever sus piernas, con el que estaba sencillamente arrebatadora.

Apostando todo al rojo, la Reina lo ha combinado con zapatos destalonados con punta redonda y tacón bajo cuadrado en color cereza, y cartera de mano tipo sobre al tono, completando su outfit con unos sencillos pendientes de aro dorados.

Un sobresaliente en elegancia para visibilizar la importancia de la salud mental, con el que deja el listón muy alto para su próxima aparición, que tendrá lugar este domingo junto a Don Felipe, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía en el desfile y la posterior recepción por el 12 de octubre.