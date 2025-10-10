La ONU vincula el Nobel a Machado con las "aspiraciones" de "elecciones libres y justas" en Venezuela

La oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha felicitado a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado por la concesión del premio Nobel de la Paz, un reconocimiento que "refleja las claras aspiraciones del pueblo de Venezuela por unas elecciones libres y justas, por los derechos civiles y políticos y por el Estado de derecho".

Un portavoz de Naciones Unidas, Thameen al Kheetan, ha subrayado este viernes que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Turk, es también partidario de "estos valores", lo que le ha valido críticas por parte del Gobierno de Nicolás Maduro. De hecho, la Asamblea Nacional venezolana declaró a Turk en julio persona 'non grata'.

"Seguimos firmemente comprometidos con la defensa y la protección de los derechos de todos los venezolanos, estén en Venezuela o en el extranjero, y basándonos por supuesto en datos y poniendo a las víctimas en el centro de nuestra labor", ha añadido el portavoz.

Al Kheetan espera también más compromiso por parte de las autoridades venezolanas, que suelen restar validez a los informes emitidos desde Ginebra bajo el argumento de que están sesgados.