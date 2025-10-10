La Justicia de Colombia limita las intervenciones televisadas de Petro por vulnerar el pluralismo informativo

El Consejo de Estado de Colombia ha fallado este jueves contra lo que ha considerado un "uso inadecuado" de las intervenciones presidenciales en televisión, y ha decidido así restringirlas las llamadas alocuciones del presidente del país, Gustavo Petro, a fin de evitar una "vulneración del derecho a la información" de los colombianos.

"La Sala ha concluido que el presidente y la Presidencia de la República han hecho un uso inadecuado de la prerrogativa de la alocución televisada", ha determinado el alto tribunal, según la nota publicada en su web. "Esta conclusión se ha basado en la falta de justificación de los temas tratados, así como en la frecuencia, reiteración y duración de las intervenciones", ha explicado, aseverando que "tales prácticas desconocieron la garantía del pluralismo informativo, que forma parte esencial del derecho fundamental a la información".

En este sentido, el Consejo ha señalado a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) por permitir "el uso indebido de la figura de la alocución presidencial" pese a tener las facultades para evitarlo. "Esto tuvo como efecto el monopolio de las fuentes informativas disponibles en la televisión que utiliza el espectro electromagnético --en canales nacionales públicos y privados, así como regionales, locales y comunitarios--", ha considerado.

La Sala ha incidido de este modo en que las alocuciones presidenciales deben estar sustentadas por los criterios de excepcionalidad y urgencia que, según la jurisprudencia constitucional colombiana, "deben regir las alocuciones presidenciales como garantía del principio democrático y del pluralismo informativo". Estos principios son la "justificación suficiente", la "no recurrencia" y la "limitación temática y temporal", ha enumerado la corte.

En consecuencia, el tribunal ha ordenado a la entidad reguladora que adopte medidas para regular el uso de la intervención presidencial y que expida antes de 2026 "un marco regulatorio que garantice el pluralismo e imparcialidad informativa", que "deberá incluir los mecanismos idóneos para futuras vulneraciones del derecho fundamental a la información por el uso de esta prerrogativa".

"Ningún servidor público, elegido o no por voto popular --incluido el Presidente de la República--, posee poderes ilimitados que le permitan ejercer de manera arbitraria, desmedida o irrazonable las funciones que la Constitución y la ley le atribuyen", ha aseverado el Consejo.

En este sentido, el Consejo de Estado ha subrayado que "la decisión no pretende censurar al presidente de la República, puesto que la CRC no podrá cuestionar el contenido de sus mensajes, pero sí deberá fijar criterios claros (...) para el ejercicio de una facultad que, como ya se advirtió, no es ilimitada y debe respetar los valores democráticos y los derechos fundamentales".

PETRO DENUNCIA CENSURA Y GOLPE DE ESTADO

No lo ha visto así el propio Petro, quien, a través de varias y breves publicaciones en la red social X ha aquejado una "censura" por parte del Consejo.

"Censura y simple censura", ha sentenciado el mandatario, que se ha preguntado, retóricamente, "¿Qué miedo a que hable?". "Eso se llama censura al presidente elegido por el pueblo", ha agregado en otro mensaje.

En su primera reacción, no obstante, el presidente ha ido más allá y ha denunciado que "el Consejo de Estado quiere dar su golpe de Estado: censurar al presidente". "No sé podía pensar diferente, creen que porque hablo, gano", ha replicado, sosteniendo que "podemos ganar pensando".