La India elevará al estatus de embajada su misión técnica en Afganistán

Nueva Delhi, 10 oct (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, se reunió este viernes en Nueva Delhi con su par afgano, Amir Khan Muttaqi, y anunció que su país elevará al estatus de embajada su misión técnica en Afganistán.

"La India está plenamente comprometida con la soberanía, la integridad territorial y la independencia de Afganistán. Una cooperación más estrecha entre nosotros contribuye a su desarrollo nacional, así como a la estabilidad y resiliencia regionales. Para mejorar esa situación, me complace anunciar hoy la elevación de la misión técnica de la India en Kabul al estatus de Embajada de la India", dijo Jaishankar a Muttaqi.

La visita del ministro de Exteriores de facto afgano es la primera de un alto cargo del gobierno talibán a la India desde la vuelta al poder de los fundamentalistas en Afganistán en agosto de 2021.

"Su visita marca un paso importante en el avance de nuestros vínculos y en la afirmación de la duradera amistad entre la India y Afganistán (...) Como vecino contiguo y bienqueriente del pueblo afgano, la India tiene un profundo interés en su desarrollo y progreso", añadió el ministro indio.

Jaishankar anunció además varios proyectos indios en materia de asistencia médica y sanitaria a Afganistán, así como en términos de viviendas para refugiados retornados a este país.

Por su parte, Muttaqi aseguró que Afganistán considera a la India un amigo cercano.

"Afganistán desea relaciones basadas en el respeto mutuo, el comercio y las relaciones interpersonales. Estamos dispuestos a crear un mecanismo consultivo de entendimiento que contribuya al fortalecimiento de nuestras relaciones", dijo el canciller de facto afgano, según la traducción simultánea de sus palabras previas a la reunión bilateral.

La India no reconoce a los talibanes como gobernantes legítimos de Afganistán.

Desde su vuelta al poder tras la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán y la caída del anterior Gobierno republicano en 2021, Kabul ha permanecido prácticamente aislado de la comunidad internacional, aunque mantiene canales abiertos con algunos países vecinos, principalmente en Asia Central, así como con Moscú y Pekín.

Rusia se convirtió en julio en el primer país del mundo que reconoció a los talibanes como gobernantes legítimos de Afganistán. EFE

(vídeo)