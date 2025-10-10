La dana Alice obliga a cortar varias vías y carreteras en la Región de Murcia

La dana Alice ha obligado a cortar varias vías comarcales y carreteras de la Región de Murcia. En concreto, según informa la cuenta de X de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, las brigadas de conservación de carreteras continúan trabajando en la autovía RM-12 (La Manga) para garantizar la circulación por esta vía.

Igualmente, según fuentes consultadas de la Guardia Civil de Tráfico, está cortada la RM-310, que va de Sucina al límite de provincia con Alicante; y el carril derecho de la RM-12, en La Manga (Cartagena), por embalsamiento de agua en la calzada.

Por ello, se recomienda evitar los desplazamientos innecesarios, no cruzar por las zonas inundables y respetar los cortes de tráfico.

En el caso del municipio de Murcia, permanecen cortadas la avenida de San Javier, rambla del Secano en Torreagüera; el carril de Torreabellán y la zona en Jerónimo y Avileses; la rambla del carril Marqués, en Beniaján; la Vereda Tabala con la F-16 en Zeneta; la carretera de la Estación del Reguerón, el camino del Reguerón con el camino Carcanox y el camino del Reguerón con la Orilla de la Vía, todos ellos en la pedanía murciana de Alquerías, según informa la cuenta de X de la Policía Local.

En Cartagena, la Policía Local mantiene cortada al tráfico la carretera RM-F54, que une Los Belones con Islas Menores y Los Nietos; el Camino del Sifón, que une Cartagena Las Tejeras con El Bohío, Santa Ana y Molino Derribao.

Los agentes municipales han detectado durante la jornada de este jueves escorrentías y acumulaciones de agua en lugares como el Camino del Sifón que conecta Las Tejeras con El Bohío y Santa Ana; la carretera de La Manga RM-12, a la altura de Villas Caravaning; o la carretera que une Pozo Estrecho con Torre Pacheco (RM-F51).

Desde Policía Local de Cartagena se señalan vías a evitar en caso de lluvias torrenciales como la N-301a con la avenida de la Constitución Española a su paso por la Rambla de El Albujón (El Albujón); la RM-F35 de Cartagena hacia La Aparecida; la F-37 Desde RM-F36 (carretera Cartagena-La Palma) hacia La Aparecida.; y Camino XIV del Sifón de RM-F36 (carretera Cartagena-La Palma) hacia Los Dolores, Santa Ana, El Bohío y Molino Derribao.

Así como la RM-F54 desde la rotonda de acceso este a Los Belones hacia Islas Menores; la RM-F51, entre Pozo Estrecho y Torre Pacheco; la E-16 sentido calle Diego Nicuesa en La Aljorra; y la calle Antonio Pascual acceso a Nueva Aljorra en La Aljorra.

Se aconseja a los conductores que extremen la precaución al volante. Con lluvia, la distancia de frenado se alarga y la visibilidad se reduce.

Por eso, se recomienda evitar las maniobras bruscas, aumentar la distancia de seguridad, reducir la velocidad y llevar los neumáticos en buen estado son los mejores aliados.

También es aconsejable evitar vías que puedan sufrir acumulaciones de agua, como el Camino del Sifón que conecta Santa Ana y El Bohío con Cartagena a través de Las Tejeras; así como los pasos de rambla.

Los agentes municipales también recuerdan que bajo ningún concepto se debe cruzar con un vehículo una vía anegada de agua o un cauce de agua en tránsito, por el riesgo que puede suponer para la vida el hecho de que el coche acabe siendo arrastro por la corriente. Ante lluvias torrenciales se aconseja a la población que eviten desplazamientos innecesarios.

Asimismo, ante el aviso rojo de este viernes, el Ayuntamiento y la empresa concesionario del servicio ha decidido interrumpir el servicio de estacionamiento ORA, por lo que no es necesario pagar para estacionar vehículos en esas zonas.