Kim se compromete a convertir a Pionyang en un "paraíso próspero" en aniversario

Seúl, 10 oct (EFE).- El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, se comprometió a convertir a su país en "una tierra más próspera" durante un evento multitudinario, y con la presencia de líderes extranjeros, celebrado con motivo de la conmemoración este viernes del 80 aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores.

"Con seguridad, convertiré este país en una tierra más próspera y hermosa, y en el mejor paraíso socialista del mundo, con el convencimiento de que la gente apoya a nuestro partido", dijo Kim desde el Estadio Primero de Mayo, en un acto celebrado el jueves pero sobre el que informó este viernes la agencia estatal de noticias norcoreana KCNA.

El líder norcoreano resaltó la "presión constante" y las "amenazas de agresión por parte de fuerzas externas" a las que hizo frente el partido desde su formación, añadió KCNA, afirmando que tuvo que seguir una política simultanea de construcción económica y desarrollo de defensa.

Kim estuvo rodeado en el acto de la cúpula gubernamental y de dignatarios extranjeros, entre ellos el primer ministro chino, Li Qiang, y el expresidente ruso Dmitri Medvédev.

El líder nocoreano sentó a Li a su derecha y al expresidente y actual secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, a su izquierda, junto al que sentó a Medvédev, según las fotos del acto. Los cuatro se fundieron en amistosos abrazos y saludos, y fueron agasajados con ramos de flores perfumados, según fotos del acto publicadas por KCNA.

Había expectativas de que el presidente chino, Xi Jinping, podría acudir a las celebraciones del partido norcoreano, pero finalmente envió a Li y mandó un mensaje por escrito con "hermosos deseos" para Kim y resaltando su deseo de reforzar las relaciones bilaterales.

Se esperaba que Corea del Norte llevase a cabo también un desfile militar a gran escala en torno a la medianoche, pero, según fuentes surcoreanas, el gran evento habría sido pospuesto hasta la noche de este viernes debido a la lluvia.

También el jueves, Kim asistió a un concierto conmemorativo en el Teatro de Arte Mansudae de Pionyang, a cargo del cantautor ruso Shaman, reconocido partidario del presidente Vladímir Putin y que cobró notoriedad por sus letras patrióticas y su apoyo a la invasión de Ucrania, quien lidera una delegación de artistas rusos al país.

La ministra de Asuntos Exteriores, Choe Son-hui, y Kim Yo-jong, subdirectora del Comité Central del partido norcoreano e influyente hermana del líder, lo acompañaron en la actuación, junto con funcionarios gubernamentales y miembros de la Embajada rusa. EFE

(foto)