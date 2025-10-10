Irán dice que la tregua en Gaza podría abrir la puerta a ataques israelíes en otras zonas

Teherán, 10 oct (EFE).- Un influyente asesor del líder supremo de Irán, Ali Jameneí, advirtió que el acuerdo de paz entre Israel y Hamás en Gaza podría ser “el fin del alto el fuego” en otros países de la región, en una aparente referencia a posibles ataques israelíes contra otros países.

“El inicio del alto el fuego en Gaza podría ser el fin entre bambalinas del alto el fuego en otro lugar”, dijo en X Alí Akbar Velayati, uno de los principales asesores de Jameneí.

Velayati etiquetó en su publicación los países de Irak, Yemen y Líbano, y no mencionó a Irán.

Israel e Irán mantuvieron una guerra en junio que inició el Estado judío, en un conflicto en el que atacó instalaciones militares, nucleares y civiles en suelo iraní.

El Gobierno de Israel, reunido con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, aprobó este viernes el acuerdo inicial de paz con Hamás, que conlleva la liberación de todos los rehenes israelíes, un alto el fuego y la retirada parcial de Gaza del Ejército de Israel.

La ratificación del acuerdo era el último paso que se esperaba para poner en marcha los mecanismos previstos en esta primera fase del plan auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que también aceptó el jueves en la madrugada Hamás, y que prevé un alto el fuego que entre en vigor en Gaza 24 horas después de esta firma final.

El acuerdo también contempla la retirada de las tropas israelíes hasta unos puntos determinados de la Franja, de manera que reduce su control de más de un 80 % a un 53 % del territorio del enclave.

Irán ha respaldado el acuerdo de paz afirmando que apoya “toda iniciativa que acabe con el genocidio en Gaza e implique la retirada total de las fuerzas israelíes y la entrada de ayuda humanitaria en la Franja tras el acuerdo de paz entre Israel y Hamás”. EFE