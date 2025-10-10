Iñaki Urdangarín y Arantxa Sánchez Vicario protagonizan el reencuentro de los olímpicos de Sidney 2000 en Barcelona

El Museo Olímpico y del Deporte Juan Antonio Samaranch de Barcelona ha acogido este jueves un acto muy especial organizado por la Fundación Barcelona Olímpica con la colaboración del Ayuntamiento y el Comité Olímpico Español, para conmemorar el 25 aniversario de los Juegos Olímpicos de Sidney 2000 y rendir homenaje al espíritu de la delegación que logró 11 medallas en esta cita histórica que marcó un antes y un después en el deporte español.

Entre los asistentes, algunos rostros muy populares del deporte español, como Iñaki Urdangarín, que obtuvo la medalla de bronce con la Selección de Balonmano en los JJOO celebrados en Australia; la extenista Arantxa Sánchez Vicario, cuatro veces medallista olímpica; Gervasio Deffer, que posó orgulloso con la medalla de oro olímpica que obtuvo en gimnasia artística en Sidney; o María Vasco, primera medalla (un bronce) del atletismo español.

Un homenaje marcado por la emotividad y el recuerdo a aquella generación de deportistas inigualable, al que también se sumaron Enric Masip, Xavier O'Callaghan, Andrei Xepkin o Jordi Núñez Carretero entre otros.

Todas las miradas puestas en el exmarido de la infanta Cristina, que alejado del foco mediático y llevando una vida de lo más tranquila con Ainhoa Armentia en Vitoria, se mostró especialmente emocionado al recordar sus años como jugador de balonmano.

También en Arantxa, que acudió a la cita acompañada por su madre, Marisa Vicario, con la que se ha mostrado especialmente atenta y cariñosa durante todo el acto, en el que ocuparon un lugar predominante entre el público. en el que estuvieron sentadas entre el público. Unas imágenes que la maravillosa relación de la extenista con su familia tras su separación de Josep Santacana y de la querella que presentó contra su padre y su hermano Javier en 2012 por la gestión de su fortuna.