Garamendi (CEOE) aclara que no rechaza el permiso de 10 días por fallecimiento, sino "las formas" de Díaz

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha aclarado este viernes que no es que rechace el permiso por fallecimiento de 10 días anunciado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sino las "formas" que utiliza: hacer anuncios "para hacer su propia campaña personal" sin pasar por el diálogo social.

"Yo no me estoy quejando del fondo de los asuntos (...) Lo que creo es que está utilizando el Ministerio de Trabajo para hacer su propia campaña personal porque es así. Entonces, cuando el Parlamento no le da la razón, pues empieza a dar noticias, empieza a hacer, a intentar hacer ordenamientos que se hacían antes de la muerte de Franco para trufar lo que es el tema laboral", ha señalado Garamendi en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.

Así, sobre el permiso de fallecimiento de 10 días anunciado ayer por Díaz en los 'Desayunos Informativos de Europa Press', Garamendi ha afirmado que la ministra empezó a dar noticias en ese foro "sin anunciarlo al propio Gobierno, a sus propios socios, o ir al diálogo social a plantearlo".

"Yo de lo que me quejo es de cómo se gestiona esto, saltándose a la torera el diálogo social. Por eso digo que al final necesitamos un descanso de este espacio. No tiene nada que ver con que ahora diga, no me creo tan mala persona, que es que no quiero que nadie pueda llorar a sus fallecidos. Yo no estoy hablando de ese término. Se buscan espacios populistas para intentar atacar a la persona. Ya se me ha llamado machista varias veces. El ministro Cuerpo ha dicho que lo lógico sería ir a la mesa de diálogo social, hablar con los sindicatos, con los trabajadores, con los empresarios, pues a ver esto cómo se puede hacer. Espero que no le pongan otra vez la matrícula de mala persona", ha señalado.

Garamendi ha asegurado que, "en cuanto a algo no les gusta, descalifican en lo personal". "Creo que sinceramente no me lo merezco y que no vale decir que yo estoy de acuerdo con que alguien pueda fallecer su padre, su madre y resulta que es que tiene que ir a trabajar. Nadie ha dicho eso. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando exactamente de cómo está reaccionando el Ministerio, muy poco democráticamente, saltándose muchas normas e intentando trufar a base de reales órdenes, es decir, evitando el Parlamento, para hacer su propia campaña política", ha precisado.

Pese a todo, el presidente de la CEOE ha indicado que no dirá nunca que el diálogo social está muerto. "Ayer mismo, en sentido contrario, tuve una reunión, que estamos trabajando intensamente, con la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, para trabajar todo lo que es la incapacidad temporal, lo que son las bajas (...) Son dos formas de trabajar. Es decir, en un lado vamos a dar noticias, voy a dar mítines, y en el otro lado, y lo tengo que agradecer en este caso a la ministra Elma Saiz, es vamos a ver cómo trabajamos, cómo podemos llegar a un acuerdo, vamos a ver con los sindicatos cómo se puede gestionar esto", ha indicado.

Garamendi ha apuntado que, sobre el permiso por fallecimiento de hasta 10 días anunciado por Díaz, "no sabe de qué va ni de qué grado de consanguinidad se está hablando o no se está hablando". "No sabemos porque no se sabe. Normalmente cuando hay una norma se suele hacer una memoria económica. No sabemos nada. Pues nos sentamos y lo hablamos, se ve, se mira, se estudia pero es que no consiste en meter debates para llenar. A mí esto es un tema que me gustaría hablar con los sindicatos para evaluar exactamente de qué estamos hablando", ha subrayado.