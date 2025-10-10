Agencias

Emergencias envía otra alerta de 'Es-Alert' por "riesgo de desbordamiento" en San Javier

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Dirección General de Seguridad y Emergencias de la Región de Murcia ha enviado a los teléfonos móviles otro mensaje de 'Es-Alert para los vecinos de San Javier al existir "riesgo de desbordamiento del canal del trasvase y ramblas a su paso por el municipio" por la dana 'Alice'.

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, ha pedido a los vecinos que se queden en sus casas al complicarse la situación con las lluvias torrenciales de las últimas horas, provocando el corte de calles y que el Mirador sea "intransitable" tras el desbordamiento del canal del trasvase.

"Las ramblas vienen cargadas de agua y en un par de horas veremos ese impacto en el municipio", ha explicado en un vídeo en 'Facebook'.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Explosión en una planta de explosivos en Tennessee deja al menos 19 desaparecidos, entre ellos varios muertos

Explosión en una planta de

Principales titulares de los periódicos para el sábado 11 de octubre

Infobae

El jugador del Real Madrid Mastantuono no jugará con Argentina por una sobrecarga

El jugador del Real Madrid

Deschamps aclara que "no hay nada de qué preocuparse" con el golpe de Mbappé

Deschamps aclara que "no hay

El Departamento de Trabajo de EEUU publicará el informe del IPC de septiembre pese al 'cierre' del Gobierno

El Departamento de Trabajo de