Agencias

El socio del partido gobernante de Japón rompe la coalición tras la elección de Takaichi

Por Newsroom Infobae

Guardar

Tokio, 10 oct (EFE).- La formación budista Komeito afirmó este viernes que romperá su coalición con el gobernante Partido Liberal Democrático de Japón (PLD) tras 26 años aliados, una salida que pone en peligro el nombramiento como primera ministra de Sanae Takaichi, la recién elegida nueva líder del PLD.

La decisión, que anunció en una rueda de prensa el líder de la formación budista, Tetsuo Saito, llega después de días de roces por las posturas conservadoras de Takaichi y su inclusión en su nueva directiva de un parlamentario salpicado por un escándalo de financiación irregular en su nueva directiva.

La ruptura puede afectar a la esperada elección de la japonesa como primera ministra, ya que el PLD gobierna en minoría junto a Komeito y no cuenta con los apoyos suficientes en el Parlamento japonés para asegurar su nombramiento. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Las claves de la fulminante destitución de la presidenta peruana Dina Boluarte

Infobae

Partido de ultraderecha Chega busca reforzar su crecimiento en Portugal en las municipales

Infobae

40 años de la muerte de Orson Welles

Infobae

El presidente interino de Perú promete empezar a construir bases de reconciliación en el país

Infobae

José Jerí, el inesperado nuevo presidente de Perú

Infobae