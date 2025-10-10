El rey Mohamed VI aboga por impulsar la justicia social y la lucha contra las desigualdades territoriales

El rey Mohamed VI ha abogado este viernes por impulsar la justicia social y la lucha contra las desigualdades territoriales durante un discurso ante el Parlamento en medio de la ola de movilizaciones convocadas por el movimiento Gen Z 212 para protestar contra la situación de precariedad de los jóvenes en Marruecos.

Con motivo de la apertura de la primera sesión del quinto año legislativo de la undécima Legislatura, Mohamed VI ha instado por "mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos" a través de la creación de oportunidades de empleo para los jóvenes, así como de una mejora de los servicios sanitarios y educativos.

"Invitamos a todos y cada uno, desde su posición, a combatir todas las prácticas que desperdician el tiempo, el esfuerzo y los recursos, dado que es inaceptable cualquier negligencia de la eficiencia y rentabilidad de la inversión pública", ha sentenciado.

Asimismo, Mohamed VI ha fijado como prioridad "la igualdad de oportunidades" de todos los ciudadanos, incluyendo aquellos que viven en las regiones más vulnerables, y la "integración efectiva" entre las distintas zonas y regiones de Marruecos.

"Se hace necesario reconsiderar la cuestión del desarrollo de las zonas montañosas, que cubren el 30 por ciento del territorio nacional, dotándolas de una política pública integrada que tome en consideración sus particularidades y múltiples recursos", ha destacado en su discurso.

El monarca ha subrayado así que este tipo de objetivos no solo atañen al gobierno, sino a todos los parlamentarios y partidos políticos en los distintos consejos electos y a todos los niveles territoriales. "Es también una responsabilidad de los medios de comunicación, los actores de la sociedad civil y todas las fuerzas vivas de la nación", ha resaltado.

El discurso se produce en medio de las protestas convocadas por los grupos GenZ 212 y Morocco Youth Voice, que han hecho salir a la calle a miles de personas en más de una decena de ciudades para protestar contra la corrupción y criticar el gasto en eventos deportivos como el Mundial de Fútbol de 2030 pese a la delicada situación de los servicios educativos y sanitarios y la elevada tasa de desempleo en el país norteafricano.

Las protestas, las de mayor seguimiento en Marruecos desde las que sacudieron la región del Rif entre 2016 y 2017, arrancaron durante el último fin de semana de septiembre tras las convocatorias formuladas por dichas organizaciones a través de plataformas como Instagram, TikTok y Discord.